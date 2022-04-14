ضبط مطلق النار على العشرات في مترو نيويورك.. فيديو

عرضت فضائية “الحدث” مقطع فيديو يظهر فيه، ضبط مطلق النار على العشرات في مترو نيويورك.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، اعتقال المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار بمترو بروكلين أمس.

وتابعت شرطة نيويورك الأمريكية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في بروكلين صدر بحقه 12 مذكرة اعتقال سابقا.

وأضافت الشرطة الأمريكية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في بروكلين سيواجه تهم تتعلق بالإرهاب أمام المحكمة الفيدرالية.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها تعقبت حركة سير المشتبه به حتى تم اعتقاله.

وكان أعلن السكرتير الصحفي لعمدة مدينة نيويورك، فابيان ليفي، اليوم الأربعاء، أن فرانك جيمس، الشخص المعني بهجوم مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، أصبح مشتبهابه.

وقال عبر حسابه الرسمي علي “تويتر”، إن “جيمس الآن مشتبه به، وليس مجرد شخص محل اهتمام، ولكن لم يتم احتجازه”.