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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل تكريم بمناسبة حصاد العام الدراسي في مجال الأنشطة بمدارس العريش

حفل تكريم مدرسة أسماء
حفل تكريم مدرسة أسماء بنت أبي بكر بالعريش

نظمت إدارة العريش التعليمية بشمال سيناء، حفل  تكريم بمناسبة حصاد العام الدراسي الجاري 2021/2022م، في مجال الأنشطة، بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعريش، بحضور مي عبد المعطي، مدير عام الإدارة التعليمية بالعريش، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

مراكز متقدمة

حصدت الطالبات بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعريش عدة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وأيضا بطلة شمال سيناء وجمهورية مصر العربية المتحدثة باللغة العربية الفصحى والخطابة للمرحلة الثانوية المستوى الأول على الوطن العربي للطالبة أماني أبو العلا، ومركز أول جمهورية في مسابقة الرائد المثالي والذي حققته سامية جمال، وأيضا مركز تاسع جمهورية في التربية الفنية والذي حققته الطالبة مريم السعيد، كما فازت أيضا مكتبة المدرسة بالمركز الثالث في مسابقة المكتبة النموذجية على مستوى الجمهورية.

هذا إلى جانب تصعيد الطالبة حنين الألفي في مسابقة تحدي القراءة على مستوى الجمهورية.

وقد قامت مدير عام الإدارة افتتاح بعض المعارض علي هامش الحفل، وكان في استقبالهم جميع العاملين بالمدرسة بقيادة محمد عبد الرحمن، مدير المدرسة.

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