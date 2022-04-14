احذروا.. الأرصاد تعلن موجة حر جديدة ذروتها الأحد المقبل|فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، وقالت درجات الحرارة اليوم تكون حول المعدلات الطبيعية، فى هذا الوقت من العام، والطقس يكون ربيعيا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة اليوم فى فترة الليل ستكون أقل من المعدلات الطبيعية، واليوم القاهرة تسجل 14، و الجميع يشعر بالبرد فى الليل، وفى ساعات الصباح.

وأشارت إلى أن هناك نشاطا للرياح بسرعة من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، وهذا يكون له تأثير، وشعور المواطنين بالبرد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة غدًا الجمعة ستكون مستقرة، وفى المعدلات الطبيعية، وجميع المحافظات تعيش أجواء ربيعية.

وكشفت أنه من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع جديد فى درجات الحرارة، ويوم الأحد ستكون ذروة الارتفاعات فى درجات الحرارة، وذلك نتيجة منخفض خمسيني بالصحراء الغربية، وسينتج عنه ارتفاع بدرجات الحرارة، ولذلك على المواطنين توخى الحذر فى الفترة المقبلة من التغيرات فى الأحوال الجوية.

وكشفت أنه من يوم الثلاثاء تعود درجات الحرارة فى الانخفاض من جديد وتعود الأجواء الربيعية.