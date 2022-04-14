راحة لمحمود حمدي "الونش" بقرار من فيريرا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، راحة لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، راحة من التدريبات اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.



ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية في ظل معاناته من إصابة في الركبة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.



وغاب محمود حمدي "الونش" عن الزمالك في المباراة الأخيرة أمام فاركو في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري بسبب الإصابة في الركبة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز