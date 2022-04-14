بركات رمضان واللقاح .. هزيمة كورونا في 3 محافظات والبقية تأتي | تفاصيل

قنا وسوهاج تعلنان خلوهما من فيروس كورونا

صحة سوهاج :

حملة مكبرة بالميادين والمساجد والأسواق للتوعية بطرق الوقاية والالتزام بالاجراءات الاحترازية

صحة قنا:

عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و354 ألف و634 مواطنا

في بشرى خير جديدة أعلنت محافظتا سوهاج وقنا خلو مستشفيات المحافظة من أى مرضى مصابين بفيروس كورونا، بعد إعلان جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص الفيروس كورونا للحالات المشتبهه.

ففي قنا أعلن اللواء أشرف الداودى، المحافظ ، خلو مستشفيات المحافظة من أى مرضى مصابين بفيروس كورونا، و أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـ15 يوما الماضية.



وأضاف "الداودي"، أن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، ساهمت بنصيب كبير فى خلو مستشفيات المحافظة من مرضى فيروس كورونا.

وأكد محافظ قنا، استمرار الفرق الطبية فى أداء واجبها الوطنى فى وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن الدعم المستمر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا كان له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة في تخطي تلك المرحلة العصيبة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، سلبية جميع نتائج تحاليل عينات الـPCR للمرضى بالأقسام الداخلي والرعاية المركزة بالمستشفيات والبالغ عددهم 48 حالة، حيث بلغت حالات الأقسام الداخلي 33 حالة، والرعاية المركزة 15 حالة.

ولفت "تاوضروس" إلى ارتفاع نسب تطعيمات المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و354 ألف و634 مواطنا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 944 ألفا و885 مواطنا، والجرعة التنشيطية 59 ألفا و958 مواطنا، مؤكدًا على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مثمناً دور الفرق الطبية من جنود الجيش الأبيض في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، والتى ساهمت منذ اللحظة الأولى للجائحة.

كما وجه "تاوضروس" الشكر لكافة الفرق الطبية بالمحافظة الذين بذلوا قصارى جهدهم خلال الفترة الماضية للتصدي الجائحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكافة المستشفيات، مُقدمٍأ التحية والإجلال لشهداء الفرق الطبية الذين تفانوا وضحوا من أجل المريض المصري.

ومن قنا إلى جارتها سوهاج حيث أعلنت اليوم الخميس الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن عدم وجود أي مريض كورونا بأقسام العناية المركزة المخصصة لهم بالمستشفيات منذ الأمس حيث كانت خروج أخر حالة مسجلة بتلك الأقسام.

وأعربت الدكتورة وكيل وزارة الصحة عن سعادتها البالغة لاستقرار الوضع الصحي بالمحافظة تماما وأشارت أن هذه هي المرة الأولي التي تكون فيها اقسام العناية المركزة المخصصة لمرضي كورونا بلا مصابين منذ بداية عمل تلك الأقسام واستقبالها للمرضي المصابين بالفيروس.

وشددت الدكتورة كريمة حامد، على ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة وذلك للحفاظ علي تلك المكتسبات ولضمان استمرار ذلك الاستقرار الكبير للوضع الوبائي، منوهة إلى أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بحملة مكبرة بالميادين والمساجد والأسواق للتوعية والتثقيف الصحي وارشاد المواطنين بطرق الوقاية و الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وكذلك فرق التطعيم المتنقلة وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بتلك الأماكن ايضا وذلك للتسهيل على المواطنين والوصول اليهم بجميع المدن والقري بالمحافظة.

من جانبه قال وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا ، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة ، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو للمسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الــ 10 أيام الماضية.



من جانبه، قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن نتائج تحاليل عينات PCR بأقسام الداخلي وعددها 13 حالة ، والعناية المركزة وعددها 15 حالة ، في جميع المستشفيات ، جاءت سلبية أيضاً وتم نقل الحالات إلى الأقسام العادية.



وأضاف أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية ، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الانجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.