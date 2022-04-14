عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لايبزج يجتاز أتالانتا بثنائية ويبلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي

صدى البلد

واصل لايبزج الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس، في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في ألمانيا، انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1، ليظفر لايبزج بورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقمص الفرنسي كريستوفر نكونكو دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (جيويس) في إيطاليا، بعدما أحرز هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 18 و87 من ركلة جزاء على الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي، ينتظر لايبزج، الذي يحلم بالتتويج بأول لقب كبير في تاريخه، ملاقاة الفائز من مواجهة سبورتينج براجا البرتغالي وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي.

لايبزج الألماني أتالانتا الإيطالي الفرنسي كريستوفر نكونكو سبورتينج براجا جلاسجو رينجرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

بسبب حريق ماسورة الغاز .. تحويلات مرورية بـ مدينة نصر

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

وفاة ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات

ترشيحاتنا

الوزراء : 18.5 مليار جنيه ارتفاعا في استثمارات الكهرباء

مش هي| عمرو زكي: كنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي ..فيديو

صالحوا الجماهير| موسيماني للاعبي الأهلي : استغلوا الفرص أمام الرجاء

المرأة مش مكسب ..عمرو زكي: لو رجع بيا الزمن مش هتجوز صغيّر|فيديو

انفوجراف .. 75.66 مليون فرد يستخدمون الانترنت في مصر

اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ