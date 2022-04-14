تعرف على تشكيل إنبي وطلائع الجيش في مواجهة الدوري

أعلن كلا من حلمى طولان وطارق العشرى المديرين الفنيين لـ إنبى وطلائع الجيش تشكيل المباراة التي تجمع بين فريقهما على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد ناصف، علي حمدي، مصطفى الزناري، محمد علي الجويني

في خط الوسط: عبد الرحمن أسامة شيكا، عمرو السيسي، محمد الصباحي، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد سمير

في خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا

بينما جاء تشكيل إنبى الجيش كالتالي

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : إبراهيم يحيى - محمد حامد - خالد رضا

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مؤمن راضي - أحمد العجوز - مصطفى شلبي - دينو بيتر

خط الهجوم : جون ايبوكا