إسرائيل تعلن نجاح اختبار منظومة تعمل بالليزر لاعتراض الصواريخ.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تأكيدات وزارة الدفاع الإسرائيلية أن منظومة دفاعية تعمل بالليزر اجتازت لأول مرة اختبارا لاعتراض طائرات مسيرة وصواريخ وتهديدات جوية أخرى.

وسرّعت إسرائيل عملية إطلاق الصواريخ الاعتراضية التي تقوم في عملها على الليزر في إطار خطة لاعتماد مثل هذه التكنولوجيا وتقليل التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليا بإسقاط المقذوفات القادمة.

أضافت وزارة الدفاع، أن نظام الليزر تمكن من اعتراض طائرات مسيرة وقذائف مورتر وصواريخ وصواريخ مضادة للدبابات في مواقف مختلفة.

وقال مسؤولون في وقت سابق، إن الصواريخ الاعتراضية ستستخدم الليزر لتسخين الطائرات المسيرة القادمة أو أنواع الصواريخ التي يفضلها المقاتلون المدعومون من إيران.

وسيمثل الليزر ذو القدرة العالية إضافة للدفاعات الجوية الإسرائيلية الحالية المكونة من منظومات طويلة وقصيرة المدى تطلق صواريخ اعتراضية يتكلف كل منها من عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات.

وبمجرد أن تصبح المنظومة جاهزة للعمل تخطط إسرائيل لنشرها في الجنوب مبدئيا.