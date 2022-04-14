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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصوير جوي .."النقل" تكشف عن آخر مراحل تنفيذ القطار السريع "العين السخنة"

القطار السريع
القطار السريع

نشرت وزارة النقل فيديو تصوير جوي جديد لأعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع والذي يبدأ من العين السخنة مرورا بالإسكندرية والعلمين وحتي مطروح.

و جار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار

ويشمل المشروع المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية  و تخدم بصفة اساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وايضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق حيث تبلغ مساحتها اكثر من ١١٠٠٠٠٠ متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية وكذاك

و مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح )،  يبلغ طوله 585  كم، ويشمل 22 محطة وتبلغ السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة.

وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

و منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

https://fb.watch/coeKwXsQkq/

وزارة النقل شبكة القطار السريع العين السخنة كبريات الشركات المصرية محطة العاصمة

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