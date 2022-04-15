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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| خالية من السالمونيلا.. سلامة الغذاء: لا يوجد مانع من تداول شيكولاتة كيندر Kinder.. التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل.. النقد الدولي: التضخم يمثل خطرا حقيقيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الاقتصادية خلال الساعات الماضية، نستعرضها في التقرير التالي:

خالية من السالمونيلا.. سلامة الغذاء: لا يوجد مانع من تداول شيكولاتة كيندر Kinder

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه قد ورد لها إخطاراً من الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة بتفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية نتيجة لاستهلاك أحد أنواع منتجات شوكولاتة تحمل العلامة التجارية كيندر Kinder، وتضمن الإخطار قائمة بأرقام التشغيلات المحتمل تلوثها والدول التي تم توزيع هذه المنتجات بها والتي لم يكن من بينها جمهورية مصر العربية.

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 14 - 4 - 2022

تراجعت أسعار الذهب  بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس  14-4-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

سندات الخزانة الأمريكية تخسر خلال الأسبوع الماضي

خسرت سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، وعلى الأخص سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث تأثرت الأسواق بتعليقات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، والذي قدم مزيدًا من التوضيح للمستثمرين وخفف من مخاوفهم بشأن تأثير مسار تشديد السياسة النقدية على معدلات النمو.

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

أظهر الميزان الخدمي ارتفاعا بمقدار 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مسجلا 5.6 مليار دولار بعد أن كان 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح "كعك العيد" في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وفاة ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات

توفيت منذ قليل، المصرفية القديرة، ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، ونعاها حشد كبير من كبار المصرفيين عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعى.

النقد الدولي: التضخم يمثل خطرا حقيقيا في الوقت الحالي على اقتصادات كثيرة

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن التضخم بات يمثل "خطرا حقيقيا في الوقت الحالي" على اقتصادات كثيرة، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد في العالم يتباطأ جراء الأزمات، حسب وكالة روسيا اليوم.

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