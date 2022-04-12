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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

صدى البلد

أكد الدكتور حسين منصور رئيس هئية سلامة الغذاء أن الهئية قامت بسحب عينات من سلعه أندومي من الأسواق بناء مام تداوله بصفحات التواصل الاجتماعى عن أنها تسبب أمراضا صحية على الأطفال باعتبارها من أكثر الفئات استخداما لها بسبب المواد الحافظة التى يحتوى عليها المنتج.

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وأضاف منصور فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"  إن سحب عينات من أي منتج يتم بشكل دوري وليس له علاقة إذا كان المنتج صحيا أو غير ذلك.

ولفت إلى أن سحب العينات تكون للتأكد من صحة وسلامة المنتجات المتداول بالسوق المحلي.

وأشار إلى أنه فور ظهور نتائج العينة التى تم سحبها من عينة اندومي سوف يتم الإعلان عنها فورا.

هئية سلامه الغذاء السوق المحلي المواد الحافظة صفحات التواصل الاجتماعى الدكتور حسين منصور Finance Real Estate

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هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

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