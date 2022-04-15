البورصة تسجل أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 30.3 مليار جنيه ليتراجع بنسبة 4.21%.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 42.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1210 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.