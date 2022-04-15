التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

وكأن القدر يأبى أن تمر أيام المغفرة من شهر رمضان دون وقوع حادث يهز أركان الدولة، ويشغل الرأي العام العالمي، رغم الجهود المضنية من الدولة لتحسين كافة مرافق الدولة، شهدت محافظة أسوان، صباح الأربعاء، وقوع حادث سير مأساوى على طريق أبو سمبل / أسوان نتيجة تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل بالكيلو 43، أودى الحادث بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، إضافة إلى 5 مصريين.

تحرك فوري لقيادات المحافظة

على الفور انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رافقه العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف، ومركز عمليات المحافظة، الى مكان الحادث، ووجه بنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإجراء كافة التسهيلات تجاة المصابين والمتوفين.

بلغ عدد الحالات المصابة بالحادث، 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، ومن خلال غرفة عمليات متحركة أشرف المحافظ على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين، الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل، حيث تم تقديم الخدمة العلاجية على أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث، وذلك في حضور سفيري فرنسا وبلجيكا، والوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، فضلًا عن رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان.

اهتمام القيادات

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى.

الرئيس السيسي ينعي ضحايا حادث أسوان

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزنه بسبب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وغردت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تويتر: «أتابع عن كثب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم».

وتابع: «كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

قال أحد شهود العيان لحادث أتوبيس أسوان السياحي، إنه كان يتواجد في ميكروباص سياحي خلف الأتوبيس السياحي، الذي كان يغطي معظم الرؤية في الطريق واصطدم بسيارة ظهرت أمامه فجأة، وقام سائق الميكروباص بتفادي الحادث بدخوله المنطقة الصحراوية.

وأشار إلى أن انفجار الأتوبيس حدث بعد الحادث بثواني قليلة، إلا أن 10 سائحين استطاعوا النجاه قبل الانفجار، موضحا أن السيارة التي اصطدم بها الأتوبيس كانت محملة بالسمك، ولم يوجد بها أي مواد متفجرة.

الصحة: تدخلات جراحية لـ12 مصابًا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 14 حالة إصابة و10حالات وفيات في حادث الأتوبيس السياحي بطريق أسوان أبو سمبل، منهم 5سائحين أجانب و5 مصريين.

وأضاف حسام عبد الغفار: "تم نقل الوفيات والإصابات من خلال 35 سيارة اسعاف لمستشفيات جامعة أسوان والمشرحة الخاصة بمحافظة اسوان".

وزارة السياحة تتابع تفاصيل الحادث

زارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء مكتب الوزارة بأسوان، مصابي حادث التصادم، للمتابعة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضحت سامية سامي، أن المصابين في حالة صحية جيدة، وأنهم يعانون من إصابات طفيفة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تعافت تماماً وغادرت المستشفى بسلام، مشددةعلى أن الوزارة تتابع بدقة حالة المصابين، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، عن قرب، حيث توجهت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، إلى أسوان صباح اليوم، بناء على تكليف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للمتابعة على أرض الواقع لتداعيات هذا الحادث، بجانب التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ وتسهيل أية إجراءات لازمة في هذا الشأن.

برلمانية: الرئيس يولي إهتماما خاص بالحادث

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا للمصابين وأسر المتوفين سواء مصريين أو أجانب، من خلال سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوجيه الدعم لأسر المتوفين.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تقديم الرئيس السيسي بيان نعي ومواساة بنفسه للحادث المأسوى، يعد رسالة تأكيد على أن القيادة السياسية لا تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لكل مواطن موجود فوق أرضها، ويعكس حرص الدولة المصرية على التفاعل مع الاحداث بشكل سريع حتى لا يسمح بفتح باب الاجتهاد الاقاويل والاشاعات التى تهدف للنيل من الدولة.

ولفتت النائبة أمل رمزى، إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية تقف الآن على قدم وساق للاطمئنان على صحة المصابين ومتابعة حالتهم أولا بأول، قائلة: مصر بوابة سلام وأمان لكل سائح من كافة بقاع الأرض الطاهرة، وصحتهم ورعايتهم أمرا حتميا لا مجال فيه للشك.

سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسي

أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتى، والسفير البلجيكي فرانسوا كورنية، بالتحرك السريع لمحافظ أسوان أشرف عطية في الساعات الأولى من وقوع حادث التصادم، والتوجيه بتقديم أوجه الرعاية النفسية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

كما أعربا عن خالص شكرهما وتقديرهما للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، بجانب مواساته وتقديم العزاء لأسر المتوفين.