حسن يوسف: اتعرفت على الشيخ الشعراوي في أول عمرة طلعتها.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان الكبير حسن يوسف.

وتحدث "الفنان الكبير حسن يوسف"، عن تفاصيل علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي وبداية معرفته به، قائلا: "اتعرفت على الشيخ الشعراوي في أول عمرة طلعتها وعمري ما طلبت منه حاجة أو كلمته وردني".

وأضاف: "شبط في الشيخ الشعراوي وأصبحت من مريديه من ساعتها"، لافتا: "طلبت أعمل مسلسل عن حياته فكان رده لو عملت مسلسل عن حياتي هنختلف استنى لما أموت ابقى اعمله".

وأوضح: "ما قدمته في مسلسل الشعراوي في مشهد الوفاة سرده أبناء الشعراوي عندما حان أجله وطلب منهم أن يخرجوا من الغرفة وسمعه يتحدث مع السيدة عائشة والسيدة نفسية والرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسلم روحه".