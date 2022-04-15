تحذير شديد اللهجة.. خطوات سريعة من وزارة التموين بعد زيادة أسعار البنزين

وجهت وزارة التموين رسالة طمأنة للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أكد تقرير صادر عن الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق، استقرار أسعار السلع في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي زيادة في الأسعار أو تحريك للأسعار في مختلف المحافظات وسط تشديد الرقابة من جانب مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأشار التقرير إلى تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود، لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار.

كما يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات بالمكالمة لتعريفة الركوب المقررة من المحافظة.

ووفقا لقانون حماية المستهلك، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار من تحريك الأسعار، حيث يعاقب القانون بالحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه كل من يتعمد الغش التجاري أو يمارس الاحتكار أو يتلاعب في الأسعار أو يتسبب في إحداث ضرر في السوق.

أسعار البنزين الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .