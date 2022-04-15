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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة في الأقصر.. نجاح عملية استئصال غضروف قطني بالميكروسكوب

صدى البلد

لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ، استخدام الميكروسكوب في استئصال الغضروف لمريض يعاني من انزلاق غضروفي قطني بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

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مع بدء التشغيل الفعلي لقسم جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي؛ نجاح إجراء العملية الأولى بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لاستئصال الغضروف القطني باستخدام الميكروسكوب، وكان المريض يعاني من ألم مزمن أسفل الظهر يمتد إلى الساقين، وذلك نتيجة انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية لا يستجيب للعلاجات التقليدية، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبين حاجة المريض للجراحة.


وتمت جراحة ناجحة لاستئصال الغضروف بالميكرسكوب، وهو من التقنيات الحديثة التي تساعد الجراح في الحصول على رؤية واضحة داخل جسم المريض دون الحاجة لزيادة حجم الشق الجراحي في الجسم، وقد تمت العملية بنجاح والمريض الآن بحالة جيدة.


شارك في إجراء العملية كلاُ من الدكتور محمد السنافيري- مدرس واستشاري جراحات المخ و الاعصاب و العمود الفقري و القسطرة المخية بالمستشفى والدكتور محمد عبد الرؤوف - استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والأعصاب الطرفية بالمستشفى والدكتورمحمد أبوكريشة - استشاري التخدير بالمستشفى و الدكتور محمد علي- أخصائي التخدير بالمستشفى وبمشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات

وأُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددتها المريضة.
وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتورزياد عبد الرؤوف - مدير العمليات، والدكتور محمد حسن - رئيس الأقسام الجراحية بالمستشفى والدكتورخلف الله أحمد عمر- مدير المستشفى.

 

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