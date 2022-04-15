بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي.. بث مباشر

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم بثا مباشرا لـ شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس السيسي.



وتستعد وزارة الأوقاف لأداء ثاني شعائر صلاة الجمعة خلال شهر رمضان 2022، حيث يؤدي خطباء الأوقاف ظهر اليوم الجمعة شعائر الجمعة الثانية من رمضان، والتي تأتي تحت عنوان:"رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات".

قوافل دعوية إلى المحافظات



وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى (4) محافظات( مطروح- المنيا- قنا- سوهاج)، اليوم الجمعة : (14رمضان1443هـ)، الموافق(15/ 4/ 2022م).

