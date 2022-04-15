مفيش زيادة.. حملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة في كفر الشيخ| صور

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مع متابعة مواقف السيارات والسرفيس الداخلي علي جميع الخطوط، والتاكسي.



وشهدت محطات الوقود ومواقف السيارات الأجرة بكل المدن، جولات لرؤساء المدن، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، بالإضافة لانتظام العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة السارية بكل المواقف وعلى كل الخطوط.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بالموقف الشرقي والغربي، والتزام السائقين بالتعريفة دون زيادات.

كما تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بالموقف العمومي لسيارات الأجرة، وموقف الأرياف، والتزام السائقين بالتعريفة السارية دون زيادات، ومحطات الوقود بالمدينة وقرى المركز.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وتاكسي العداد.



يأتي ذلك لتثبيت أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.



جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 ب 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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