منال عوض: دعم متكامل لتنفيذ مشروعات التنمية في عدد من القطاعات الخدمية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن تنفيذ الوزارة لحزمة متكاملة من المشروعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بالمحافظات الحدودية.

التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لتلك المشروعات

وذلك بمناسبة الإحتفال بأعياد تحرير سيناء . من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول جهود الوزارة بالمحافظتين.

*أولاً: جهود التنمية بمحافظة شمال سيناء*



شملت جهود الوزارة دعم منظومة النظافة من خلال تمويل تنفيذ (3) خلايا دفن صحي بمدن العريش (31 مليون جنيه)، وبئر العبد (26 مليون جنيه)، والشيخ زويد (65 مليون جنيه) بإجمالي 125 مليون جنيه، إلى جانب توريد محطة وسيطة متحركة بمدينة العريش بتكلفة 3 ملايين جنيه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المخلفات وتحسين البيئة.

كما تم دعم تنفيذ مشروع تطوير كورنيش العريش بطول 2 كم بتكلفة 29 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ (17) تجمعًا تنمويًا و(8) قرى للصيادين بتمويل إجمالي بلغ نحو 3.536 مليار جنيه، شملت استصلاح 10 آلاف فدان وإنشاء 585 وحدة سكنية، إلى جانب تمويل إنارة التجمعات بقيمة 278 مليون جنيه.

وفي إطار دعم البنية التحتية، تم تنفيذ مشروعات طرق بتمويل 1.2 مليار جنيه، شملت إنشاء محور تنموي بطول 90 كم وعدد 4 وصلات عرضية بطول 61 كم، كما تم دعم المشروعات الصغيرة من خلال برنامج "مشروعك" بتمويل 47 مليون جنيه لتنفيذ 464 مشروعًا وفرت نحو 1872 فرصة عمل.

وشملت الجهود متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها إنشاء رافعي مياه وخط نقل بطول 4 كم، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش، ومحطة القطار، إلى جانب تنفيذ تجمعات سكنية بعدد 6047 منزل، ومشروعات زراعية وتنموية جارية، فضلًا عن الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والصناعية.

*ثانيًا: جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء*

أوضح التقرير أن الوزارة ساهمت في تنفيذ عدد (895) مشروعًا خلال الفترة من 2014 حتى 2025 بإجمالي استثمارات بلغت 10.3 مليار جنيه في قطاعات الطرق والكهرباء وتحسين البيئة، فيما بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 نحو 449.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تقترب من 80%.

وقدمت الوزارة دعمًا مباشرًا لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها 10 ملايين جنيه لدعم منتدى الشباب، و65 مليون جنيه لإنارة التجمعات التنموية، إلى جانب تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بالمحافظات السياحية بتكلفة إجمالية 990 مليون جنيه، حيث تم تغطية 275 موقعًا بمحافظة جنوب سيناء بعدد 545 كاميرا، مع تشغيل فعلي لعدد 213 كاميرا، فضلًا عن دعم توصيل الكهرباء للمنظومة بقيمة 70 مليون جنيه.

كما تم دعم المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بعدد 70 ألف شجرة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد (2) مجزر حكومي بتكلفة 46 مليون جنيه، فضلًا عن دعم منظومة النظافة بقيمة 133 مليون جنيه لتنفيذ (3) خلايا دفن صحي و(4) خطوط فرز أولية.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، تم تمويل عدد (913) مشروعًا من خلال برنامج "مشروعك" بإجمالي قروض بلغت 565 مليون جنيه، وفرت نحو 10,760 فرصة عمل، بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود المتكاملة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تعكس دور الوزارة المحوري في دعم خطط الدولة لتنمية المحافظتين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء من خلال التمويل والتنسيق والمتابعة الميدانية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة بسيناء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى وقوع إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة شمال سيناء، وتحديدًا في منطقتي الفلوسيات والخوينات، داخل نطاق محمية الزرانيق، التي تُعد من أبرز المحميات الطبيعية في مصر. وتتمتع منطقة الفلوسيات بأهمية أثرية خاصة، بما يعزز من قيمتها التاريخية والسياحية ، مشيرة إلى ان وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل على تطوير نقطة المسار بالتعاون مع الجهات المعنية، على إعداد مخطط تنموي استثماري متكامل يهدف إلى إقامة مجموعة من المشروعات والأنشطة السياحية، استنادًا إلى دراسات تقييم الأثر البيئي، وبما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا التطوير يستهدف تحويل المنطقة إلى مزار سياحي عالمي، يقدم تجربة سياحية متكاملة وفريدة، تجمع بين سياحة الآثار والسياحة الدينية، إلى جانب الأنشطة السياحية البيئية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة بالمحميات الطبيعية.