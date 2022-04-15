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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم 4 مستشفيات بـ أجهزة أشعة مقطعية في كفر الشيخ.. صور

أجهزة أشعة مقطعية
أجهزة أشعة مقطعية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن دعم مستشفيات صدر كفر الشيخ، وبرج البرلس المركزي، وفوة المركزي، وحميات كفر الشيخ، 4 أجهزة أشعة مقطعية، في إطار دعم وتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات.

 

جاء هذا تحت رعاية وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة.

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وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تركيب جهاز المقطعية ماركة سيمنز «16 مقطع» بمستشفي صدر كفر الشيخ، وتركيب جهاز الأشعة المقطعية ماركة هيتاشي «16 مقطع» بمستشفي برج البرلس المركزي.


وأضافت، أنه تم تجهيز موقع جهاز المقطعية بمستشفي حميات كفر الشيخ ماركة هيتاشي «16 مقطع»، فضلاً عن تجهيز مكان الأشعة المقطعية ماركة توشيبا «16 مقطع» بمستشفى فوة المركزي، بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية.

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