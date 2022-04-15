عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغوط مكثفة من أوكرانيا على ألمانيا للحصول على أسلحة دفاعية

ضغط مكثف على ألمانيا..
ضغط مكثف على ألمانيا.. أوكرانيا تريد السلاح

تمارس أوكرانيا ضغوطا قوية على الحكومة الألمانية، للحصول على أسلحة دفاعية في مواجهة موسكو، ودفع برلين للعب دور أكثر قوة بالأزمة.

 

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الحكومة الألمانية، بتسليم بلاده المزيد من الأسلحة، والتوقف عن اتباع "نهج قديم" في العلاقات مع كييف.

عواقب وخيمة.. ألمانيا تواجه انهيارا كاملا بدون الغاز الروسي

تحذير من "ركود حاد" في ألمانيا في حالة الوقف الفوري للغاز الروسي


وقال كوليبا: "نحن ندرك حقيقة أن ألمانيا غيرت موقفها. لكن إذا كان هذا التغير في وقت مبكر قليلا، لنجحنا في منع الحرب من الأساس.. النهج الألماني تجاه روسيا فشل".

 

ويشير وزير خارجية أوكرانيا بذلك إلى رفض برلين طوال الأسابيع التي سبقت الحرب تسليم كييف أي أسلحة دفاعية تمسكا بنهج البلاد السلمي والرافض لتسليم أسلحة لدول متنازعة، وتغير الموقف الألماني في وقت لاحق مع اشتداد وتيرة المعارك.


كوليبا قال أيضا "في الماضي، كانت برلين تنظر دائمًا إلى كييف من منظور روسيا وفي إطار العلاقات مع موسكو.. هذا النهج لم يعد صالحا".

 

وتابع "لا أريد التركيز على الماضي، لأنه إذا بدأنا بالتركيز على ما أضر بالعلاقة بين بلدينا، فبإمكاني تقديم كشف حساب كامل هنا"، مضيفا "لا نريد التعمق في التاريخ بحثًا عن الجروح التي سببناها لبعضنا البعض، وأقترح التطلع إلى الأمام معا".


ومضى قائلا: "أريد تشجيع السياسيين الألمان على منح أوكرانيا ما تحتاجه.. برلين لديها القدرة على مساعدتنا في وقف هذه الحرب ووقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأوضح: "امنحونا ما نريد من الأسلحة.. يجب أن تكون أوكرانيا قوية وأن تحصل على الأسلحة اللازمة".

وعن إلغاء أوكرانيا زيارة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قال كوليبا "لا يمكن مراعاة البروتوكول بكل عناية، دائمًا في الحرب".

وتابع أنه "يأسف لأن الأمور سارت على هذا النحو"، ومع ذلك، شدد كوليبا على احترام كييف، منصب الرئيس الاتحادي الألماني، "نتعامل مع ألمانيا بالاحترام الواجب".

والأربعاء الماضي، عبر المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن انزعاجه لعدم استقبال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، إن شتاينماير اتخذ موقفا "واضحا وجليا" إلى جانب أوكرانيا وإنه دعا، بعد إعادة انتخابه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فك "الخناق حول عنق أوكرانيا".

وأكد بوشنر أن "الرئيس يمثل جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "رفض دعوة شخص شتاينماير إلى زيارة أوكرانيا تعني أيضا رفض توجيه الدعوة إلى ألمانيا".

وأعلنت الحكومة الأوكرانية رفضها بشكل مفاجئ زيارة شتاينماير، الثلاثاء الماضي، دون أن تذكر سببا.

وخلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو، قال شتاينماير، الثلاثاء، إن الرئيس البولندي أندريه دودا اقترح في الأيام الماضية أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إلى كييف "من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا".

وأضاف شتاينماير: "كنت مستعدا لذلك، لكن يبدو- كما لاحظت- أن هذا الأمر ليس مرغوبا في كييف".

روسيا أوكرانيا السلاح المانيا الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع.. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

قانون جديد.. صاحب العمل مطالب بدفع أجر العامل خلال 7 أيام حال الاستقالة

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

ترشيحاتنا

42 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. حدثوا نظام "ويندوز" فورا

لأصحاب السفن.. احذر الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه لمخالفة القانون الجديد

موسيماني: نحترم فريق الرجاء.. والأهلي جاهز لتحقيق أهدافه

حظر تعليم الأفغانيات يحدث انقساما داخل صفوف "طالبان"

الصدمة.. سائق يرفض مساعدة أم في إدخال ابنها القعيد داخل السيارة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ