رامز موفي ستار.. فوبيا وصراخ من مايان السيد بعد مشاهدتها التمساح| فيديو

وقعت الفنانة مايان السيد، ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة.

وظلت الفنانة مايان السيد، تصرخ من الخوف؛ بعد مشاهدتها التمساح والثعبان، في برنامج “رامز موفي ستار”.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث تكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

