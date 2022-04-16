نشرة المرأة.. فوائد تناول الجوز وقشور المانجو الصحية.. حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها

يعد الخبز المحمص أو المخبوز مع الثوم والزبدة وجبة خفيفة بعد التمرين ، وفاتحة للشهية ، أو مجرد وجبة بين الوجبات إليك طريقة تحضيره وفقا لموقع organicfacts.FOOD

فوائد صحية لتناول الجوز لتحسين صحتك أبرزها خفض الكوليسترول الضار والوقاية من الالتهابات ، وتحسين التمثيل الغذائي ، والتحكم فى الوزن وتحسين الحالة المزاجية إليك فوائد أخرى لتناول الجوز وفقا لموقع هيلث

فوائد صحية غير متوقعة لقشور المانجو فهو غني يبعض الأحماض الفينولية ومركبات الفلافونويدات وهي غنية أيضا بالألياف الغذائية وفيتامين ج وفيتامين هـ والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد. إليك أهم فوائد قشور المانجو وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

حظك اليوم وتوقعات السبت 16-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

شغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك اليوم السبت الموافق 16-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 16 أبريل اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل