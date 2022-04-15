الإسكان: تم الانتهاء من 95% لبعض الأبراج في مثلث ماسبيرو

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، آخر تطورات الإنشاءات في أبراج مثلث ماسبيرو، مؤكدا أن التصميمات تتناسب مع مستوى المعيشة.



وقال عمرو خطاب، إنه تم الانتهاء من نسبة تتراوح ما بين 90% إلى 95% من بعض الأبراج في مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم متابعته بشكل أسبوعي.

وأضاف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن ما تم تجهيزه هي أبراج السكن البديل، التي سيعود إليها الأهالي في القريب العاجل وعددهم تخطى الـ 313 أسرة، لافتا إلى أن هناك نسبة قليلة منهم طلبوا الحصول على وحدات سكنية في المدن الجديدة وتم تحقيق رغباتهم، تلك الوحدات تخطت نسبة الإنجاز في الـ 93%.



وتابع المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك أبراج سكنية أخرى وبرج استثماري يضم أنشطة استثمارية تفيد أهل المنطقة.

