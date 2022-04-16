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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يحيى زكي: جاري العمل على تطوير موانئ السخنة وبورسعيد والعريش

قناة السويس
قناة السويس

أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جاري العمل على تطوير موانئ السخنة وبورسعيد والعريش.

وأضاف يحيى زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الاخبار، المذاع عبر شاشة المحور، مساء الجمعة، أنه يتم عمل محطات جديدة وأحواض ماء جديدة وهذا الأمر يعظم دور هذه المحطات، لافتا إلى أن الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية يتم تهيئتها لتكون مناسبة لأنواع مختلفة من البضائع.

وتابع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن أكثر من ١٩ الف سفينة تمر من قناة السويس في العام وهذا الأمر هام جدا ونعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل له.

وفي السياق نفسه أشار المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن التحويل للاقتصاد الأخضر على رأس الأولويات ومن المرتقب ان نطلق مشروعات في هذا الصدد خلال العام الحالي، ويتم حاليا عمل الدراسات، مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات هامة لهذا الأمر والاقتصاد الأخضر. 
 

 

يحيى زكي قناة السويس موانيء السخنة اخبار التوك شو موانئ العريش

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