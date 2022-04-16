رانيا محمود ياسين تروج لـ"انحراف" على طريقتها.. صور

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد “انحراف” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت رانيا من “الكارافان”، الخاص بها، بإطلالة سوداء، ومكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، ويصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.