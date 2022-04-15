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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

صدى البلد

نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

شاهد الفيديو:


وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".


وتابعت رانيا:" كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الطرابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".
ومسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في إطار الدراما التشويقية المليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

شاهد الفيديو:

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