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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: ملف المرأة شهد تحولا كبيرا خلال الـ7 سنوات الماضية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بفيرا سونجوي في المجلس القومي للمرأة خلال الزيارة التى تقوم بها إلى مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة، وله 27 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه خلال الـ7 سنوات الماضية، شهد ملف المرأة تحولا كبيرا سواء في مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات، أو تبنى سياسات من أجل تمكين المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية في مصر تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى جميع المناصب القيادية، حيث وصلت الكوتة الدستورية للسيدات في البرلمان إلى 25% وارتفعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى 28%، كما تصل نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس من خلال فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد  من الحملات الإعلامية التى يأتي في مقدمتها حملة "التاء المربوطة.. سر قوتك".

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود مصر في مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا. 

وذكرت رئيسة المجلس القومي للمرأة أيضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال ٧ ركائز أساسية والتي استعرضتها خلال مشاركتها  كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة  (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

ونوهت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مبادرة " نورة" لتمكين الفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

من جانبها، أكدت فيرا سونجوي أنها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية في مصر لتمكين المرأة والفتاة في جميع المجالات. 

وقالت: “لدينا أيضاً في عدد من دول أفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18 إلى 24 عاماً يتم من خلالها تعليم الفتيات العديد من المهارات التى تساعد على تنمية مهاراتهن والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع”.

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