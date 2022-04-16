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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بأدوات منزلية بسيطة .. تخلصي من رائحة الطعام في بيتك

صدى البلد

بعد الإنتهاء من إعداد الطعام في المنزل تحاول السيدات البحث عن أدوات يمكن من خلالها إزالة رائحة الطعام من المنزل في حالة وجود ضيوف سيحضرون إلى المنزل . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك بعض الطرق يمكن لحواء أن تتبعها حتى تتمكن من التخلص من رائحة الطعام التي تنتشر في جميع أرجاء المنزل بأدوات بسيطة غالبا تكون موجودة في كل منزل . 

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و في السطور التالية سنعرض أبرز تلك الطرق في نقاط سريعة : 
-معطرات الجو 
فهي موجودة في كل المنازل وتستعملها أغلب السيدات لينعم المنزل برائحة طيبة طيلة الوقت و لكن في بعض الأوقات لا تكون فعالة بالشكل الكافي . 
-الزيوت العطرية 
يمكن وضع ملعقة صغيرة من زيت عطري في إناء و إضافة زيت الأطفال عليه ومزج الزيوت في الإناء بحركة بسيطة ووضعها على الطاولة ليفوح منها العطر الذي سيطوف جميع أرجاء المنزل . 
-شرائح البرتقال 
يمكن تقطيع البرتقال شرائح و وضعها في إناء به ماء و إضافة القرفة و القرنفل ومزج كل المكونات مع بعضها على النار وعدم تغطية الإناء حتى تفوح منه رائحة جذابة و هادئة في المنزل .

إعداد الطعام السيدات رائحة الطعام ضيوف المنزل

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