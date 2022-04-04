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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم النصائح للتعامل مع رائحة الفم والأسنان أثناء الصيام

صحة الفم والأسنان
صحة الفم والأسنان

يراود كثير من الصائمين تساؤلات حول طرق الحفاظ علي صحة الفم خلال شهر رمضان بشكل علمي صحيح يحفاظ على الأسنان من الطعام والشراب دون التعرض لوجود بقايا الطعام داخل الفم.

نصائح للحفاظ على صحة الفم في رمضان

وأوضحت د. فرح عنتر اخصائي طب الفم والأسنان، في تصريحات صحفية أن الطرق التي يجب اتباعها في الصيام تتمثل في التالي:

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1- احرص على استخدام غسول الفم الذي يحتوي علي مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم.

2- احرص علي تناول الأطعمة التي تعزز من صحة الفم والأسنان مثل منتجات الألبان والبيض والبقوليات.

3- استخدام خيط الأسنان للوصول الي المناطق التي لا تصل إليها الفرشاة .

4- اشرب المياه بكميات كافية حتي تقضي هذه المياه علي نمو البكتريا والجراثيم.

5- يجب تجنب تناول السكريات والحلويات في فترة الافطار حتى لا تؤدي إلى روائح كريهة.

6- يجب التقليل من شرب المنبهات مثل القهوة والشاي والتي تعمل على تلف ووجع الأسنان أثناء النوم.

7- يجب تنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة قبل النوم ويفضل استخدام المسواك.

8- عند الإصابة بالالتهابات او التقرحات التي تصيب اللثة أوالفم يمكنك استخدام الأدوية الموضعية  التي تساعد علي العلاج خلال نهار رمضان بعد استشارة الطبيب ويجب عليك عدم ابتلاعها نهائيا.

9- يجب علاج الأسنان سواء في الخلع او الحشو واتباع تعليمات الطبيب المعالج لأنه الأكثر دراية بحالة المريض فكل اسنان تختلف عن الأخري في طرق العلاج والتعامل معها طبيا في رمضان.

الفم صحة الفم فرح عنتر غسول الفم صحة الفم والأسنان

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