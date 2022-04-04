3 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

من السهل تحسين تنفسك والحفاظ على صحة أسنانك ولثتك للتخلص من رائحة الفم الكريهة أيضًا، في نفس الوقت، جرب هذه الخطوات البسيطة لتجعل فمك منتعشًا ونظيفًا.

1. الفرشاة والخيط في كثير من الأحيان.

البلاك ، وهو تراكم لزج على أسنانك ، يجمع البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة ، كما يزيد تناول الطعام من المشكلة.

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل كل يوم ، واستخدم الخيط مرة واحدة على الأقل.

2. اشطف فمك.

بالإضافة إلى إنعاش أنفاسك ، فإن غسول الفم يضيف حماية إضافية عن طريق التخلص من البكتيريا، ويمكنك أيضًا التخلص من رائحة الفم الكريهة إذا قمت بمضمض فمك بالماء العادي بعد تناول الطعام، يمكنه التخلص من جزيئات الطعام التي تعلق في أسنانك.

3. اكشط لسانك.

يمكن أن يكون الغلاف الذي يتشكل عادة على لسانك مضيفًا للبكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، للتخلص منها ، اغسل لسانك بفرشاة أسنانك بلطف .

إذا كانت فرشاتك كبيرة جدًا بحيث لا تصل بشكل مريح إلى الجزء الخلفي من لسانك ، فحاول استخدام مكشطة.