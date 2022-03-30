3 أسباب شائعة وراء آلم الأسنان في الصباح.. تعرف عليهم

الشعور بألم الأسنان في الصباح أمر شائع، وتتعدد الأسباب التي تؤدي لهذا الأمر، ويتوقف تحديد سبب هذه الالأم على معرفة حالة الأسنان نفسها كما أنه يمكن ان ينتج عن مشاكل صحية أخرى.

ونعرض فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الأسنان في الصباح

1. أمراض اللثة

تحدث أمراض اللثة ، عندما يتسبب تراكم البلاك على الأسنان في التهاب اللثة، يمكن أن يتسبب الالتهاب في احمرار اللثة حول أسنانك وتورمها وإيلامها.

2. التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية ألم الأسنان في الصباح، عدوى أو التهاب الجيوب الأنفية يسبب التهاب الجيوب الأنفية، تنتفخ وتضغط على الأعصاب في وجهك ، بما في ذلك الأعصاب الموجودة حول أسنانك ، مما يسبب الألم عند الاستيقاظ في الصباح، تشمل الأعراض الإضافية التي قد تشير إلى هذا التشخيص الصداع وألم الوجه ، والحمى .

3. خراج الأسنان

إذا أصيبت لثتك أو أسنانك بالبكتيريا ، يمكن أن تصاب بخراج الأسنان ، وهي حالة مؤلمة، تشمل الأعراض الحمى وتورم الغدد في الرقبة والفك وآلام الوجه بالقرب من السن المصاب فضلا عن رائحة الفم الكريهة والألم عند العض.