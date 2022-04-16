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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس كورونا يواصل حصد مئات الأرواح وإصابة الآلاف حول العالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و375 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 5 حالات تعاف في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و790 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكوفيد - 19، في آخر 24 ساعة، وصفر وفيات؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 469 ألفا و330 حالة، والوفيات إلى 2177 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 222 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و652 ألفا و929 إصابة، كما تم تسجيل حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و789 حالة، فيما تعافى على مدار أمس 346 شخصا؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و633 ألفا و684 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 38 حالة إصابة جديدة؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و252 حالة، والوفيات إلى 1637 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بكوفيد 19، في آخر 24 ساعة، و17 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و146 ألفا و453 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و735 حالة. 

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 ألفا و892 حالة إصابة، و125 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 4 ملايين و12 ألفا و184 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و754 وفاة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و812 حالة إصابة و9 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 818 ألفا و882 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 543 حالة وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 1249 حالة إصابة وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و880 ألفا و556 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و971 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33 ألفا و205 حالات والوفيات إلى 854 حالة. 

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و747 حالة والوفيات إلى 8621 حالة. 

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و984 ألفا و940 حالة والوفيات إلى 115 ألفا و838 حالة. 

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و48 ألفا و704 حالات والوفيات إلى 9011 حالة. 

وفي استونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 567 ألفا و183 حالة والوفيات إلى 2511 حالة. 

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 812 ألفا و877 حالة والوفيات إلى 5714 حالة. 

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و763 ألفا و197 حالة والوفيات إلى 19 ألفا و721 حالة. 

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و40 ألفا و947 حالة وإجمالي الوفيات إلى 521 ألفا و747 حالة. 

ارتفاع الإصابات الوفيات كورونا العالم

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