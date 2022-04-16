"صبحي" يصل الواحات البحرية لتفقد المنشآت الشبابية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، إلى الواحات البحرية لبدء جولته التفقدية، وكان في استقباله اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.
ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة للوحات البحرية عدد من المنشآت الشبابية منها مراكز شباب "الباويطي، القصر، منديشة"، وإطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بداية من منطقة بانوراما الواحات حتى مركز شباب الباويطي، بالإضافة إلى معاينة الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها.
كما تتضمن الزيارة للواحات البحرية حضور ختام الدورة الرمضانية، وعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.