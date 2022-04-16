"صبحي" يصل الواحات البحرية لتفقد المنشآت الشبابية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، إلى الواحات البحرية لبدء جولته التفقدية، وكان في استقباله اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة للوحات البحرية عدد من المنشآت الشبابية منها مراكز شباب "الباويطي، القصر، منديشة"، وإطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بداية من منطقة بانوراما الواحات حتى مركز شباب الباويطي، بالإضافة إلى معاينة الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها.

كما تتضمن الزيارة للواحات البحرية حضور ختام الدورة الرمضانية، وعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.