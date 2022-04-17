الشحات: الأهلي قادر على حسم التأهل في المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وما زال هناك مباراة ثانية من 90 دقيقة سوف يدخلها الفريق بتركيز كبير من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وأضاف: «بالفعل أهدرنا الكثير من الفرص التي كان من الممكن أن تغير النتيجة، ولكن غاب التوفيق في العديد من الكرات وهذه طبيعة كرة القدم بشكل عام».



وأكمل: «الأهلي فريق كبير وقادر على التسجيل في أي مكان وأي ملعب، وقد واجهنا ظروفًا مشابهة ونجحنا في اجتيازها، وسوف نلعب على الفوز في لقاء الإياب بالمغرب».

وشدد لاعب الأهلي على أن اللاعبين سوف يقاتلون ويبذلون أقصى ما لديهم من أجل الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات، فيما يلتقي الفريقان في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في المغرب.

