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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال آسيا.. حارس الشارقة: التعادل مع الريان أشعل صراع الوصافة بالمجموعة

صدى البلد

علق  عبد الله الياسي حارس مرمي فريق الشارقة الاماراتي علي تعادل فريقه مع الريان القطري ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا .

وقال عبد الله الياسي  :" ان التعادل ليس مرضيا بالنسبة للفريق خاصة في ظل اشتعال صراع الوصافة في المجموعة ".

وأضاف :" كنا الأقرب للفوز ولكن سنسعي في مباراتهما المقبلة لانتزاع الثلاث نقاط واحتلال المركز الثاني والصعود للدور المقبل ".

أشعل فريق الشارقة الإماراتي، صراع المركز الثاني في المجموعة الأولى التي يأتي على رأسها الهلال السعودي، وذلك بعد تعادله مع الريان القطري، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت الطرفين.

ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط محتلاً وصافة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا مع الريان، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، وذلك بعد مرور 3 جولات فقط من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتمكن الشارقة من التقدم في الدقيقة 45، من ركلة حرة مباشرة سددها برنارد بذكاء، مستفيدًا من التحرك الخاطئ لحائط الصد.

وأدرك وأدرك ستيفن نزنوزي، التعادل للريان في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، من متابعة جيدة لرأسية قوية ارتدت من جسد حارس الشارقة.

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