مواليد الشهر .. ما الذي يخبئه برج الثور في عام 2022؟

يبدو أن هذا العام مثمر للغاية بالنسبة لبرج الثور.. فسوف يتألقون بسبب قدرتهم على العمل الجاد.

وقد يتولى البعض منكم المزيد من المهام ، ويمكن لأولئك الذين يرغبون في إنشاء أعمالهم الخاصة القيام بذلك لأنه يبدو أنه الوقت المناسب.

الحب

تركت نهاية عام 2021 علامة على قلوب برج الثور وقد لا يكونون في مزاج الحب.

ومع ذلك ، فقد بدأ العام وقد أتيح لهم المجال لشخص أفضل مناسب بشكل أفضل. ستعود إلى اللعبة في منتصف العام ومن ثم يتوقع وجود علاقة جدية.

من الممكن أيضًا أن يعود حبك السابق وقد يكون أقوى هذه المرة.

لم ينجح الأمر في وقت سابق لأنه ربما كان التوقيت خاطئًا.

مهما كانت العلاقة التي تدخلها ، انغمس في قائمة نظيفة.

الدراسة والتعليم

طلاب برج الثور يتعرضون للكثير من الضغط. يجب أن تسير ببطء وإلا فكل شيء سيكون في حالة من الفوضى.

عليك أن تكون خالياً من التوتر لتحقيق أهدافك. إذا كنت تخطط لدراسات عليا ، فإن شهر مايو هو شهر جيد لأنه قد يوصلك ببعض الأخبار الجيدة.

الوضع المالي

هذا العام هو كل شيء عن الادخار بالنسبة لك في حالة قيامك ببعض الاستثمارات ، سوف تستفيد منها.

الوقت المناسب لأولئك الذين استثمروا في العقارات.

إذا كنت تحب السفر ، فبإمكانك حتى تكوين مهنة من ذلك.

مقياس الصحة

يبدو أن مقياس لياقتك سيكون جيدًا في المستقبل القريب.

ومع ذلك ، فإن الأدوية التي يبدو أنك تتناولها في المستقبل لا بد أن تتفاعل وتدمر العام بأكمله ، لذا كن حذرًا.

حافظ على نظامك الغذائي الصحي واذهب للجري.

حافظ على صحتك العقلية كما يمكن ان نجرب اليوجا أو أي نوع من التأمل