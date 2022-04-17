صحف السعودية.. غرامة 10 آلاف ريال لضبط معتمرا دون تصريح.. وروسيا تعلنها: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل وبشكل كامل

صحف السعودية

الأمن العام يذكِّر: غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا للعمرة دون تصريح

روسيا تعلنها: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل وبشكل كامل

ولي العهد لبوتين: المملكة تساند الجهود السياسية لحل الأزمة مع أوكرانيا

تناولت صحف السعودية مجموعة من الاخبار والتقارير الهامة على المستوى الدولى والمحلى ففى صحيفة عاجل ذكر الأمن العام، بأنه ستتم مخالفة من يضبط قادمًا للعمرة دون تصريح بغرامة قدرها 10,000 ريال.

وأوضح الأمن العام، أنه سيتم التأكد من التصريح في تطبيقي توكلنا واعتمرنا من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود، وبالموعد المحدد في التصريح.

وكانت خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبو توسعة الملك بالمسجد الحرام للمعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الحالي.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، أن الوكالة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين، مشيراً إلى أن الوكالة خصصت قبو توسعة الملك فهد للمعتكفين، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.

وقال: «تم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خصص للخزانات مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره، كما توجد مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء».

وأشار إلى أن وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية خصصت باب الملك فهد 73 المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين.

يذكر أنه سيتم توزيع تصاريح الاعتكاف، بدءاً من اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك عبر كابينة خدمات المعتكفين، الواقعة أمام باب الملك عبدالله رقم 119 في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

وفى صحيفة تواصل في تطور خطير، أعلن التلفزيون الرسمي الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل وبشكل “كامل”.

يأتي ذلك بعد غرق الطراد “موسكفا”، أشهر وأخطر سفينة في الجيش الروسي، حيث أعلنت موسكو غرقه أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

وقالت “روسيا” إن حريقا شب على متن الطراد “موسكفا” الصاروخي الروسي، وأن التحقيق جار لمعرفة أسبابه.

وتعرّضت سفينة حربية رئيسية روسية في البحر الأسود “لأضرار بالغة” على نحو أجبر طاقمها على مغادرتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الذخيرة على متن الطراد الصاروخي موسكفا انفجرت إثر حريق لم يُعرف سببه الأصلي.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إخلاء السفينة، وجاري التحقيق في سبب الحادث.

لكن أوكرانيا تقول إنها استهدفت السفينة التي يبلغ طولها 186 متراً بصاروخين من طراز نبتون، المصنّع في أوكرانيا.

من جانبها علقت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون”، على غرق الطراد الروسي “موسكفا” في البحر الأسود، مشيرة إلى أنه يعد ضربة قوية للأسطول الروسي.

أما فى صحيفة عكاظ تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وتحقق الأمن والاستقرار.

من جهة ثانية، أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً أمس، برئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لشريف بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهمات عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.

فيما عبر رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».