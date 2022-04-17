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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمن الإسرائيلي ينتشر في ساحات الأقصى ويطرد الفلسطينيين .. شاهد

الأمن الإسرائيلي
الأمن الإسرائيلي

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد انتشار الأمن الإسرائيلي في ساحات الأقصى، بالإضافة إلى أنه يطرد الفلسطينيين.

وأصيب 19 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الأحد في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة فيما اعتقل 18 آخرين، بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "مئات" المتظاهرين الفلسطينيين وبعضهم ملثمين "جمعوا حجارة وخزنوها" تمهيدا لاستخدامها في الصدامات قبيل بدء "زيارات" يهود لباحة المسجد في أوقات محددة وبشروط.

ويعتبر الفلسطينيون زيارات اليهود الذين يسمون الموقع "جبل الهيكل" عمليات "اقتحام".

وانتشرت قوات الأمن الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، في وقت مبكّر من صباح اليوم الأحد، وعملت على طرد المصلين الفلسطينيين الذين بقي العشرات منهم داخل المسجد وهم يهتفون "الله أكبر".

وقالت القوات الإسرائيلية إنها دخلت ساحات المسجد لتسهيل زيارة المواطنين اليهود الروتينية للمكان المقدس، مضيفة أن الفلسطينيين قاموا بتخزين الحجارة داخل المسجد وأقاموا في ساحاته حواجز تحسباً لوقوع أعمال عنف، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتسهيل حرية العبادة لليهود والمسلمين.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى، الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل، حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم. ويسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه.

وأفاد فلسطينيون أنه وبعد وقت قصير من انتشار قوات الأمن الإسرائيلية في ساحات الأقصى اندلعت اشتباكات بين الطرفين، وقال مسعفون فلسطينيون إن 17 شخصا قد أصيبوا.

الأمن الإسرائيلي ساحات الأقصى المسجد الأقصى القدس الشرقية الفلسطينيين

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