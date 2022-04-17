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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل إكسترا: بوتين طالب بلجنة دولية محايدة للتحقيق فى جريمة بوتشا الأوكرانية

بوتين
بوتين

قال حسن مشيك مراسل إكسترا نيوز فى أوكرانيا، إن روسيا أكدت عدم مسؤوليتها عن جريمة مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأضاف مشيك خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طالب المنظمات الدولية ومنها مجلس الأمن الدولى بتشكيل لجنة متخصصة محايدة من الأطباء والمعنين لكشف حقيقة ما حدث فى بوتشا.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن الرئيس الروسى أكد خلال تصريحاته أنه لا يثق فى الدول الغربية لذلك يجب أن تكون اللجنة التى ستحقق فى جريمة "بوتشا الأوكرانية" لجنة دولية محايدة.

وزارة الدفاع الروسية

في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مستودعات لتخزين الوقود والذخيرة بصواريخ عالية الدقة في منطقتي بارفينكوفو ودوبروبول بأوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج-29 بمنطقة "خاركوف".

واستدعت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي لدى موسكو، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية يائير لابيد والتي أدان فيها الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

 

أوكرانيا بوتشا الأوكرانية جريمة مدينة بوتشا الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

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