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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: تأهيل طالبات الهندسة لوظائف يغلب عليها الحضور الذكوري

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أيمن فريد، مدير مركز التوظيف بـ جامعة عين شمس، إن دور الجامعة لا يتوقف عند تخرج الطلاب، ويمتد لتوفير فرص العمل ومتابعتهم، مؤكدا أن خريج جامعة عين شمس يكون له ثقل بمختلف المحافل الدولية والمحلية، منوها بأن الجامعة أسست مركز توظيف لخدمة الطلاب في مسارهم المهني.

 

وأضاف أيمن فريد، أن الجامعة قامت بإنشاء أول مركز للتوظيف بجامعة حكومية مصرية ليكون نموذجا يحتذى به علي مستوى الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أنه يهدف لبناء المهارات للطلاب والخريجين.

 

وتابع أن مركز التوظيف بجامعة عين شمس نظم اليوم محاضرة تعريفية لتمكين الخريجات وطالبات السنة الأخيرة من كلية الهندسة، عن طريق تأهيلهن للدخول في سوق العمل وبالأخص في وظائف يغلب عليها الحضور الذكوري، بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائي في هذه الوظائف مثل المبيعات وسلاسل الامدادات.

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اليوم انتهاء دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

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إطلاق المنصة الإلكترونية للاتفاقيات والصفحة التفاعلية مع الشركاء الدوليين بجامعة عين شمس

 

 

 

 

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