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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم انتهاء دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


يعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، انتهاء دورات إعداد معلم الكبار لطلاب جامعة عين شمس "أونلاين" اليوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء عبر تطبيق زوم وتيمز.
وستجيب الدورة عن كل الأسئلة التي تراودكم، وهي:
١. إزاي أجمع الأميين وإزاي أجذبهم للتعلم؟
٢. إيه إجراءات فتح فصل محو الأمية؟
٣. مدة الدراسة قد إيه وهعلمهم إمتى وفين؟
٤. أعمل إيه لو مش عارف أجمع الأميين؟
٥. إزاي هعلمهم القراءة والكتابة والحساب؟
٦. إيه الحوافز اللي هاخدها من الجامعة والكلية ومركز تعليم الكبار وهيئة تعليم الكبار لما أنجح الأميين؟ 
٧.يا ترى ينفع أشترك في المشروع كذا مرة حتى بعد التخرج؟
٨. ممكن نشوف ونسمع زملاءنا الطلاب اللي فتحوا فصول علشان يحكوا لينا خبرتهم وتجربتهم؟
لكي تعرف الإجابة
متضيعش وقت والتحق بالدورة.
الدورة مجانية ولمدة يومين.


الجدير بالذكر قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سوف يتم انطلاق ورشة عمل بحوث الفعل مدخل لتطوير ممارسات المعلمين "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار #AEC2001 والمركز الإقليمي للتدريب والتنمية. .

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وأشار الدكتور إسلام السعيد، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إلى محاور  الورشة هي كالاتي :
-مفهوم بحوث الفعل
-أهمية بحوث الفعل للمعلمين والباحثين التربويين
-أنواع بحوث الفعل
-أهم أدوات بحوث الفعل
-خطوات بحوث الفعل
-حالات عملية لبعض بحوث الفعل من المدارس المصرية
-مجموعات عمل وتوزيع إحدى المشكلات لبحثها باستخدام بحوث الفعل

امتحانات الجامعات الخاصة جامعة عين شمس ورشة عمل محو الأمية مركز تعليم الكبار هيئة تعليم الكبار Jobs Education

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