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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس:إعلان نتائح الامتحانات الفصلية خلال شهر مايو

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الكلية تواصل الامتحانات الفصلية لمختلف الفرق الدراسية  مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  عن شكل امتحانات الأعمال الفصلية والتي تعتبر بديلة لامتحانات الميدتيرم لافتا ان الامتحانات سوف تكون عبارة عن اختيارات بين متعدد وأجزاء منها تكون بابل شيت وأخرى مقالية والهدف منها  قياس درجة مستوى الطالب ومهارات معينة لدى الطالب .

وقال عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس،  أن الكلية استعدت لانطلاق امتحانات الأعمال الفصلية بحزمة من الاجراءات الاحترازية ومنها تعقيم جميع المدرجات والمعامل لتحقيق السلامة للطلاب


وأضاف عميد كلية العلوم أنه سوف يم الاعلان عن نتائج الامتحانات الفصلية خلال شهر مايو وإعلانها إلكترونيا  في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس .

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فتح باب التقدم لامتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس

وأوضح، إن  كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ صدي البلد  أن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية ، أحدهم برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية .

وأشار إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.
 

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