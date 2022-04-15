جامعة عين شمس في أسبوع ..مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال يحصد شهادة التميز في التصميم.. تجهيز أسرة رعاية مركزة بأكاديمية القلب.. انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

جامعة عين شمس في أسبوع :

_مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال يحصد شهادة التميز في التصميم

_افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

_ تجهيز أسرة رعاية مركزة بأكاديمية القلب

_كونفشيوس يحتفي باليوم العالمي للغة الصينية بالتعاون مع ألسن.. الثلاثاء



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يحصد شهادة التميز في التصميم وافتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس حصول مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال علي شهادة EDGE ADVANCED كأول مبني في جمهورية مصر العربية يحصل علي تلك الشهادة الدولية حيث حصل المبنى على أعلى مستوى لهذه الشهادة المرموقة.

ويأتي ذلك إتساقا مع رؤية مصر 2030 فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانا من جامعة عين شمس بأهمية التحول نحو الجيل الرابع للجامعات وبضرورة السعي نحو التحول الأخضر ومراعاة التحديات الخاصة بتغير المناخ، وبالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية - ممثلًا عن قارة أفريقيا - لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ، COP27 والمزمع عقده نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، فقد حصد مبني مقر مركز الإبتكار وريادة الأعمال لجامعة عين شمس –و الذي انشئ بقرار من الدكتور محمود المتيني؛ رئيس الجامعة، و ذلك بدعم من البنك المركزى المصرى برعاية طارق عامر ؛ محافظ البنك المركزى من خلال مبادرة رواد النيل و جامعة 6 اكتوبر وبتنفيذ القوات المسلحة المصرية و تحت الإشراف الفني و الهندسي لكلية الهندسة بجامعة عين شمس- علي شهادة EDGE ADVANCED كأول مبني في جمهورية مصر العربية يحصل علي تلك الشهادة الدولية حيث حصل المبنى على أعلى مستوى لهذه الشهادة المرموقة.



وتعد شهادة الEDGE - "والتى تعنى التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر"- احد أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء، حيث قامت بتطويرها مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي لمعالجة البصمة البيئية للبيئة المشيدة، وتهدف إلى تقليل التأثير البيئي للمباني في ثلاثة مجالات: الاستهلاك المباشر للطاقة، استهلاك المياه، وبصمة الطاقة لمواد البناء. وللحصول علي هذه الشهادة، يجب أن يكون المبنى أكثر كفاءة بنسبة 20٪ من المباني القياسية في نفس المنطقة، حيث يتم تقييم المبنى من خلال ثلاثة فئات: الطاقة، والمياه، وطاقة المواد المتجسدة.

وقد حصد مبني مركز الإبتكار و ريادة الأعمال علي 42% نسبة توفير في الطاقة، و44% توفير فى المياة، و62% توفير في الطاقة المجسدة من المواد، وبذلك يكون قد حصل علي EDGE Advanced وهى أعلى نطاق في هذة الشهادة كسابقة أولى في جمهورية مصر العربية في مجال شهادات ال" EDGE ".

وقد تم تصميم وتنفيذ مبني مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالتعاون بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة والقوات المسلحة المصرية من خلال عملية تطوير شاملة لمبنى المطعم القديم القائم داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس. وقد تم تصميم المبنى باحدث نظم التصميم Building Information Modeling BIM ويهدف التصميم الى خلق فراغات متنوعة ومرنة توفر بيئة تدعم فكر الإبتكار وريادة الأعمال والتوظيف علي غرار المراكز المماثلة عالميا من خلال تكليف مركز الإستشارات الهندسية و يرأسة الأستاذ الدكتور ياسر مجاهد و من خلال نخبة من الفريق الاستشارى الهندسي و المكون من الدكتور أيمن فريد والدكتور حسين فريد لأعمال التصميم المعماري والتصميم الداخلي والأستاذ الدكتور ابراهيم هلال للأعمال الكهربية والاستاذ الدكتور احمد الشيمي للأعمال الميكانيكية والاستاذ الدكتور جمال حسين للأعمال الإنشائية.

وتعد هذه مبادرة من جامعة عين شمس تهدف لفتح الباب امام المنشآت بالجامعات المصرية بصفة خاصة، والبيئة المشيدة بصفة عامة، للسير علي نفس الخطى نحو مباني اكثر صداقة مع البيئة ايمانا منها بدورها الرائد فى التحول نحو الاقتصاد الاخضر و المحافظة علي البيئة.

وافتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية ، بحضور الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي تنظمها أسرة من اجل مصر المركزية بجامعة عين شمس على ملاعب كليتي التجارة والهندسة ، وتقام الدورة تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

في كلمته للفرق الرياضية المشاركة اكد د. عبد الفتاح سعود ان جامعة عين شمس تدعم وتشجع الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية على كافة مستوياتها بالتزامن مع العملية التعليمية من أجل إعداد خريج ذو شخصية متكاملة.

وأعلن عن جائزة على نفقته الخاصة لأحسن فريق يتحلي بالروح الرياضية ويحصل على أقل إنذارات، واحسن لاعب يتمتع بالروح الرياضية واقل إنذارات. كما أعلن أنه قد قرر مضاعفة مكافآت المراكز الثلاث الاولى لتكون جائزة المركز الاول ١٠،٠٠٠ جنيه والمركز الثاني الثاني ٦٠٠٠ جنيه والمركز الثالث ٤٠٠٠ جنيه. كما أشاد بالتنظيم الجيد للدورة من اسرة من اجل مصر المركزية وتوجه بالشكر ل ا. احمد خالد على حسن التنظيم. كما توجه بالشكر لرعاية الشباب بالجامعة ولكليات التجارة والهندسة لاستضافتهم الدورة على ملاعبهم.

الجدير بالذكر أن الدورة الرمضانية ستستمر حتى الواحد والعشرين من أبريل الجارى بمشاركة ١٢٨ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة وأن الاشتراك مجانا لطلاب الجامعة.

ووقع الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة صحتنا، بهدف دعم وتجهيز أسرة رعاية مركزة بأكاديمية القلب الجامعي.

يأتي البروتوكول امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان في عام 2018.و كانت مؤسسة صحتنا قد ساهمت في فبراير من العام الماضي ٢٠٢١ في توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهزة الطبية، بطاقة استيعابية للوحدة بلغت 21 سريرا بكل التجهيزات الطبية اللازمة.

وتواصل جامعة عين شمس شراكاتها مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني بما يصب في صالح المواطن ويسمح بتقديم أفضل خدمة صحية تضاهي المعايير العالمية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما يدعو معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس دارسي اللغة الصينية لحضور فاعليات اليوم العالمى للغة الصينية بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٢ من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر بقاعة الترجمة الفورية بالكلية.



اليوم العالمى للغة الصينية هو يوم يتم فيه الاحتفال باللغة الصينية من كل عام، وسوف يتم الاحتفال به هذا العام فى جامعة عين شمس، بمشاركة قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وبحضور نخبة من اساتذة وطلاب القسم.

كما سيشهد هذا اليوم تقديم عدد من الجوائز وعقد العديد من الفعاليات كالمسابقات والانشطة الثقافية المختلفة التى تتيح الفرصة للطلاب لعرض مواهبهم في علي من يرغب بعرض فقرة فنية سرعة الاتصال بالمعهد ، كما يعد هذا اليوم فرصة لتبادل وعرض الخبرات المختلفة وذلك من جانب الأساتذة وايضا من جانب الطلاب وكل من له قصه وحكاية مع الصين واللغة الصينية.