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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توظيف عين شمس ينظم محاضرة لطالبات الهندسة.. غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس محاضرة تعريفية مهمة يوم الاحد القادم الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١ ظهرا - (بمدرج ١٤٨ - بجوار خزينة الكلية و مكتب شئون الطلاب ) تطلق فيها وإنجاز مصر  بالتعاون مع  بيبسيكو مصر برنامج لتمكين الخريجات الجدد و طالبات السنه الاخيرة من كلية الهندسة  ، وذلك عن طريق تأهيلهن للدخول في سوق العمل وبالأخص في وظائف يغلب عليها الحضور الذكوري، بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائي في هذه الوظائف مثل المبيعات و سلاسل الامدادات.

 


للتسجيل لحضور المحاضرة التعريفية الهامة و مقابلة فريق الموارد البشرية بشركة بيبسكو مصر و انجاز مصر الدخول على المنصة و تسجيل الحضور من خلال اللينك التالى: 
https://asucc.icareerhub.com/event_details/1649600178806x291058515965378560

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إطلاق المنصة الإلكترونية للاتفاقيات والصفحة التفاعلية مع الشركاء الدوليين بجامعة عين شمس

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اليوم .. انطلاق دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

الجدير بالذكر أطلقت إدارة التعاون الدولي إحدى إدارات  قطاع التعاون الدولي و التعاون الاكاديمي تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المدير التنفيذي للقطاع بجامعة عين شمس- و إدارة  أ.د. مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة المنصة الالكترونية للاتفاقيات الدولية. 
و يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي :- 
http://iroms.asu.edu.eg/Account/LogIn
حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة  الاطلاع علي جميع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون علي مستوي الجامعة للكليات و المعاهد و المراكز البحثية حيث يثري هذا التعاون البيني بين كيانات الجامعة و يضمن الاستفادة البينية من الاتفاقيات.  
تهدف المنصة إلى رقمنه وحفظ الاتفاقيات الكترونيا  ،و إتاحة و مشاركة معلومات التعاون الدولي علي مستوي الجامعة مع جميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مما يؤسس للمفاهيم و يغرس أهمية ثقافة التعاون الدولي و أهميته في الخطة الاستراتيجية لإدارة الجامعة و يسمح لأعضاء هيئة التدريس الاستفادة القصوى من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون مما سوف يكون له الأثر الإيجابي في تحفيز النشر الدولي المشترك مع زملاء من الشركاء الاستراتيجيين للجامعة من الخارج. و يكون أعضاء هيئة التدريس قادرين على تقديم مساهمات عملية و علمية بناء علي المعلومات  المتاحة من خلال قاعدة البيانات الحالية و البناء و التطوير عليها.

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