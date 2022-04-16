توظيف عين شمس ينظم محاضرة لطالبات الهندسة.. غدا

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس محاضرة تعريفية مهمة يوم الاحد القادم الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١ ظهرا - (بمدرج ١٤٨ - بجوار خزينة الكلية و مكتب شئون الطلاب ) تطلق فيها وإنجاز مصر بالتعاون مع بيبسيكو مصر برنامج لتمكين الخريجات الجدد و طالبات السنه الاخيرة من كلية الهندسة ، وذلك عن طريق تأهيلهن للدخول في سوق العمل وبالأخص في وظائف يغلب عليها الحضور الذكوري، بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائي في هذه الوظائف مثل المبيعات و سلاسل الامدادات.



للتسجيل لحضور المحاضرة التعريفية الهامة و مقابلة فريق الموارد البشرية بشركة بيبسكو مصر و انجاز مصر الدخول على المنصة و تسجيل الحضور من خلال اللينك التالى:

https://asucc.icareerhub.com/event_details/1649600178806x291058515965378560

الجدير بالذكر أطلقت إدارة التعاون الدولي إحدى إدارات قطاع التعاون الدولي و التعاون الاكاديمي تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المدير التنفيذي للقطاع بجامعة عين شمس- و إدارة أ.د. مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة المنصة الالكترونية للاتفاقيات الدولية.

و يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي :-

http://iroms.asu.edu.eg/Account/LogIn

حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة الاطلاع علي جميع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون علي مستوي الجامعة للكليات و المعاهد و المراكز البحثية حيث يثري هذا التعاون البيني بين كيانات الجامعة و يضمن الاستفادة البينية من الاتفاقيات.

تهدف المنصة إلى رقمنه وحفظ الاتفاقيات الكترونيا ،و إتاحة و مشاركة معلومات التعاون الدولي علي مستوي الجامعة مع جميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مما يؤسس للمفاهيم و يغرس أهمية ثقافة التعاون الدولي و أهميته في الخطة الاستراتيجية لإدارة الجامعة و يسمح لأعضاء هيئة التدريس الاستفادة القصوى من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون مما سوف يكون له الأثر الإيجابي في تحفيز النشر الدولي المشترك مع زملاء من الشركاء الاستراتيجيين للجامعة من الخارج. و يكون أعضاء هيئة التدريس قادرين على تقديم مساهمات عملية و علمية بناء علي المعلومات المتاحة من خلال قاعدة البيانات الحالية و البناء و التطوير عليها.