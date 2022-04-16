إطلاق المنصة الإلكترونية للاتفاقيات والصفحة التفاعلية مع الشركاء الدوليين بجامعة عين شمس

أطلقت إدارة التعاون الدولي إحدى إدارات قطاع التعاون الدولي و التعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المدير التنفيذي للقطاع بجامعة عين شمس- و إدارة الدكتور مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة المنصة الالكترونية للاتفاقيات الدولية.



و يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي :-

http://iroms.asu.edu.eg/Account/LogIn

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة الاطلاع علي جميع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون علي مستوي الجامعة للكليات و المعاهد و المراكز البحثية حيث يثري هذا التعاون البيني بين كيانات الجامعة و يضمن الاستفادة البينية من الاتفاقيات.



تهدف المنصة إلى رقمنه وحفظ الاتفاقيات الكترونيا ،و إتاحة و مشاركة معلومات التعاون الدولي علي مستوي الجامعة مع جميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مما يؤسس للمفاهيم و يغرس أهمية ثقافة التعاون الدولي و أهميته في الخطة الاستراتيجية لإدارة الجامعة و يسمح لأعضاء هيئة التدريس الاستفادة القصوى من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون مما سوف يكون له الأثر الإيجابي في تحفيز النشر الدولي المشترك مع زملاء من الشركاء الاستراتيجيين للجامعة من الخارج. و يكون أعضاء هيئة التدريس قادرين على تقديم مساهمات عملية و علمية بناء علي المعلومات المتاحة من خلال قاعدة البيانات الحالية و البناء و التطوير عليها.



و يمكن لأى عضو هيئة تدريس او هيئة معاونة التسجيل للدحول علي المنصة من خلال اتباع التعليمات للملف علي هذا الرابط :-

https://rb.gy/jyxvpx



تتيح المنصة معلومات أساسية عن الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون و تاريخ توقيعها و بيانات و نقاط التواصل مع الجامعة الشريكة. و يمكن من خلال محركات البحث الوصول بسهولة للبيانات المرجوة، اما الوصول عن طريق مدد و تواريخ أو اسم الجامعة او الدولة التي تنتمي لها الجامعة بالخارج.



جدير بالذكر أيضا انه اثناء تأسيس المنصة شرعت إدارة التعاون الدولي الاهتمام بتصنيف الاتفاقيات طبقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تصب فيها و تغذيها محاور الاتفاقية و ذلك إيمانا من الجامعة بدور و أهمية التنمية المستدامة و تضمين ال ١٧ محور لأهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستراتيجية للجامعة .



يتيح موقع إدارة التعاون الدولي أيضا رابط يمكن من خلاله طلب الشراكة مع جامعة عين شمس حيث يمكن رفع نموذج للاتفاقية و الغرض و البيانات الأساسية و يتم ارسالها الكترونية بمجرد رفعها عبر الموقع التفاعلي، و يعتبر هذا الموقع التفاعلي الأول من نوعه علي مستوي الجامعات المصرية.و يمكن الوصول له عبر الرابط التالي:-

http://iroms.asu.edu.eg/Home/Engagementrequest

يتاح من خلال الموقع أيضا لجميع الزوار من الخارج الاطلاع علي إحصاءات الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون علي مستوي الجامعة و يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي :-

http://iroms.asu.edu.eg/Home/Statistics