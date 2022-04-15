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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تنشر أماكن ومواعيد امتحانات منتصف الفصل الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، عن انطلاق امتحانات الميدتيرم لمختلف الفرق الدراسية والبرامج.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت التدابير اللازمة للانتهاء من امتحانات العملى للطلاب، لافتا إلى أن الامتحانات ستجرى لحوالى 7 ألاف طالب بمختلف البرامج والفرق الدراسية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تقليل زمن الامتحان، التباعد الاجتماعى داخل اللجان، والتأكيد على التهوية داخل القاعات خاصة، وأن أعمال الامتحانات تجرى تزامنا مع الأسبوع الثانى فى شهر رمضان.

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وأكد علي توزيع أماكن ومواعيد امتحان منتصف الفصل الثاني لمقرر أساسيات الإنتاج الحيواني والداجني لطلاب المستوى الأول علوم وفقا لذللك:


الفترة الأولي
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الفترة الثانية
كشوف20الفترة20الثانية.
الفترة الثالثة
كشوف20الفترة20الثالثة.

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