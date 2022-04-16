عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الجامعات الخاصة والأهلية تستكمل تعديل لوائح الكليات والبرامج الدراسية.. الطالب المحور الأساسي في المنظومة التعليمية ..والسماح بالتخرج عقب انتهاء الساعات المعتمدة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

التعليم العالي:

برامج متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي 

تعديل لوائح البرامج الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية بما يتوافق مع المادة 79

الطلاب يؤكدون علي دورة تطبيق اللوائح "للحفاظ علي حقوقهم

تعديل لوائح الكليات للسماح بتخرج الطالب عقب انتهاء الساعات المعتمدة
 

 

ترأس الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وثمن الوزير دور الجامعات والمعاهد الخاصة المُشاركة في مبادرة "رمضان الخير"؛ لدعم كافة العاملين من الإداريين والعمال بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لتوفير المُستلزمات الأساسية لشهر رمضان المُعظم.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس أكد في اجتماعه على ضرورة استكمال الجامعات الخاصة والأهلية تعديل لوائح الكليات والبرامج الدراسية، بما يتوافق مع تعديلات المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تسمح بتخرج الطالب عقب انتهائه من اجتياز عدد الساعات المُعتمدة للبرنامج الدراسي المُلتحق به.

 

txt

إطلاق المنصة الإلكترونية للاتفاقيات والصفحة التفاعلية مع الشركاء الدوليين بجامعة عين شمس

txt

اليوم .. انطلاق دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

txt

أخبار التعليم..تخريج 70 شركة زراعية ناشئة من حاضنتي أعمال بالصعيد والوادي الجديد.. وطلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تستعد لتوزيع 450 شنطة رمضانية على قرى حياة كريمة

أكد الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق علي أهمية تطبيق اللوائح والقوانين لحفاظ علي حقوق الطالب والجامعة  لافتا علي ضرورة الاطلاع والعلم بجميع اللوائح والانظمة والتعليمات التي تقرها الكلية والجامعة بشأن التعليم والطلاب والأنشطة والخدمات الطلابية والالتزام بلوائح وأنظمة وتعليمات الكلية المتعلقة بالدراسة والاختبارات والأنشطة والخدمات الطلابية مع تقديم الوثائق والمستندات والأفادة بالبيانات الشخصية والأكاديمية السليمة والالتزام بتحديثها كلما طلب ذلك أو حدث بها أي تغيير.


وأضاف عميد كلية التربية السابق ان تطبيق اللوائح ترجع جميعها الي مصلحة الطالب ومنها الانتظام فى الدراسة والالتزام بالواجبات والمهام الدراسية التي توكل له والحفاظ على قاعات الدرس والمعامل والورش والمكتبات وحسن الاستفادة من محتوياتها مع الالتزام بمعايير السلوك الجامعي والأكاديمي وعدم القيام بأى سلوك يتنافى مع الدين والاخلاق والتقاليد والأعراف واللوائح والقوانين الجامعية والتعامل باحترام مع أعضاء هيئه التدريس والطلاب والإداريين والعاملين بالكلية والجامعة مع احترام خصوصية كل منهم.
 


وأشار عميد الكلية أنه يوجد نظام لتأديب الطلاب الذي تعمل علي  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها بالاضافة كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وغيرها من الاعمال التي تجعل الطالب يتعرض للمسؤلية القانوينة .


وأوضح  أن الطالب الجامعي هو المحور الأساسي في المنظومة التعليمية في الجامعة ،لذلك وضعت الوائح والقوانين لمعرفة  ماله وما عليه من حقوق وواجبات ،وهذا يساعد في تكوين بيئة سليمة تحفظ فيها الحقوق وتراعى فيها القيم والأخلاق بما يعود بالخير على المجتمع ككل ويعين الخريجين على النهوض بمسئولية وطنهم في المجالات المختلفة.


وكشف أهمية اللوائح التي تساعد علي الفهم المتبادل بين الجامعة وطلابها بتوعيتهم بحقوقهم الأكاديمية والخدمية وكيفية الحصول على هذه الحقوق والجهة المختصة بذلك وتوعيتهم أيضا بواجباتهم تجاه الجامعة وذلك حرصاً من الجامعة على جودة العمل الأكاديمي وما ينبغي أن يكون عليه حال تلك العلاقة من الشفافية والوضوح في مختلف مكونات العمل الجامعي.

 

من جابنه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس،   أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية  مناسبة  بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس،لم يوجد حالات غش تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، المحظورات داخل حرم الجامعة وهي كالآتي:


- لن يسمح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة 
- لن يسمح بدخول الكلية  بدون إثبات الشخصية .
- يمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

 

ومن جانبه أكد عمر محمود طالب بجامعة القاهرة أن اللوائح والقوانين تحفظ حق الطالب في أن توفر له البيئة الدراسية الملائمة لتحقيق الإستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خلال توفير كافة الإمكانيات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف مع الحصول على المادة العلمية والمعرفية المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها .


وأضاف عمر محمود ان  البطاقة الجامعية تقدم العديد من الخدمات التي و تتيحها الكلية من انشطة وخدمات طبية وغيرها .

وأشار الي ان تطبيق اللوائح والقوانين تخدم الطالب اولا وتحفظ حقوقه ومنها الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بالإختبارات  وعدم الغش أو الشروع فيه أو المساعدة في إرتكابه  بأي صورة من الصور .

 

اللوائح والقوانين بالجامعات تطبيق اللوائح والقوانين بالجامعات الطالب الجامعي المحور الأساسي في المنظومة التعليمية المنظومة التعليمية انتهاء الساعات المعتمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

شيخ الأزهر مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: تمنياتنا للمسيحيين بالسعادة والخير

ماني يسجل الثاني.. ليفربول يضرب مانشستر سيتي بثلاثية في الشوط الأول

الفيفا يعلن عن مواعيد المباريات الأوروبية الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022

ترشيحاتنا

تجسيد للوحدة والإخاء.. شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

نيللي كريم ترد على انتقادات مسلسل فاتن أمل حربي: «معظمها من الرجالة»

بمناسبة عيد الفصح.. الاحتلال الإسرائيلي يرفض إغلاق مدن الضفة الغربية

إجلاء 500 نمساوي وبعض المعاقين ومرضى السرطان من أوكرانيا

الطيب: التهنئة بعيد القيامة ليست مجاملة وإنما تنبع من الفهم الصحيح للدِّين

التعليم: إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والقيم لأبنائنا في الخارج إلكترونيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

اﻟﻤﺰﻳﺪ