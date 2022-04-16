الجامعات الخاصة والأهلية تستكمل تعديل لوائح الكليات والبرامج الدراسية.. الطالب المحور الأساسي في المنظومة التعليمية ..والسماح بالتخرج عقب انتهاء الساعات المعتمدة

التعليم العالي:

برامج متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي

تعديل لوائح البرامج الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية بما يتوافق مع المادة 79

الطلاب يؤكدون علي دورة تطبيق اللوائح "للحفاظ علي حقوقهم

تعديل لوائح الكليات للسماح بتخرج الطالب عقب انتهاء الساعات المعتمدة



ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وثمن الوزير دور الجامعات والمعاهد الخاصة المُشاركة في مبادرة "رمضان الخير"؛ لدعم كافة العاملين من الإداريين والعمال بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لتوفير المُستلزمات الأساسية لشهر رمضان المُعظم.



وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس أكد في اجتماعه على ضرورة استكمال الجامعات الخاصة والأهلية تعديل لوائح الكليات والبرامج الدراسية، بما يتوافق مع تعديلات المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تسمح بتخرج الطالب عقب انتهائه من اجتياز عدد الساعات المُعتمدة للبرنامج الدراسي المُلتحق به.

أكد الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق علي أهمية تطبيق اللوائح والقوانين لحفاظ علي حقوق الطالب والجامعة لافتا علي ضرورة الاطلاع والعلم بجميع اللوائح والانظمة والتعليمات التي تقرها الكلية والجامعة بشأن التعليم والطلاب والأنشطة والخدمات الطلابية والالتزام بلوائح وأنظمة وتعليمات الكلية المتعلقة بالدراسة والاختبارات والأنشطة والخدمات الطلابية مع تقديم الوثائق والمستندات والأفادة بالبيانات الشخصية والأكاديمية السليمة والالتزام بتحديثها كلما طلب ذلك أو حدث بها أي تغيير.



وأضاف عميد كلية التربية السابق ان تطبيق اللوائح ترجع جميعها الي مصلحة الطالب ومنها الانتظام فى الدراسة والالتزام بالواجبات والمهام الدراسية التي توكل له والحفاظ على قاعات الدرس والمعامل والورش والمكتبات وحسن الاستفادة من محتوياتها مع الالتزام بمعايير السلوك الجامعي والأكاديمي وعدم القيام بأى سلوك يتنافى مع الدين والاخلاق والتقاليد والأعراف واللوائح والقوانين الجامعية والتعامل باحترام مع أعضاء هيئه التدريس والطلاب والإداريين والعاملين بالكلية والجامعة مع احترام خصوصية كل منهم.





وأشار عميد الكلية أنه يوجد نظام لتأديب الطلاب الذي تعمل علي تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها بالاضافة كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وغيرها من الاعمال التي تجعل الطالب يتعرض للمسؤلية القانوينة .



وأوضح أن الطالب الجامعي هو المحور الأساسي في المنظومة التعليمية في الجامعة ،لذلك وضعت الوائح والقوانين لمعرفة ماله وما عليه من حقوق وواجبات ،وهذا يساعد في تكوين بيئة سليمة تحفظ فيها الحقوق وتراعى فيها القيم والأخلاق بما يعود بالخير على المجتمع ككل ويعين الخريجين على النهوض بمسئولية وطنهم في المجالات المختلفة.



وكشف أهمية اللوائح التي تساعد علي الفهم المتبادل بين الجامعة وطلابها بتوعيتهم بحقوقهم الأكاديمية والخدمية وكيفية الحصول على هذه الحقوق والجهة المختصة بذلك وتوعيتهم أيضا بواجباتهم تجاه الجامعة وذلك حرصاً من الجامعة على جودة العمل الأكاديمي وما ينبغي أن يكون عليه حال تلك العلاقة من الشفافية والوضوح في مختلف مكونات العمل الجامعي.

من جابنه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مناسبة بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس،لم يوجد حالات غش تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، المحظورات داخل حرم الجامعة وهي كالآتي:



- لن يسمح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول الكلية بدون إثبات الشخصية .

- يمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

ومن جانبه أكد عمر محمود طالب بجامعة القاهرة أن اللوائح والقوانين تحفظ حق الطالب في أن توفر له البيئة الدراسية الملائمة لتحقيق الإستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خلال توفير كافة الإمكانيات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف مع الحصول على المادة العلمية والمعرفية المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها .



وأضاف عمر محمود ان البطاقة الجامعية تقدم العديد من الخدمات التي و تتيحها الكلية من انشطة وخدمات طبية وغيرها .

وأشار الي ان تطبيق اللوائح والقوانين تخدم الطالب اولا وتحفظ حقوقه ومنها الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بالإختبارات وعدم الغش أو الشروع فيه أو المساعدة في إرتكابه بأي صورة من الصور .