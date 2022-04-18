اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف دكتور صيدلي وسرقته في حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار علاء شوقي، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة شخصين متهمين بخطف دكتور صيدلي بحلوان؛ لسرقته.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح أمر إحالة المتهمين بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، خطفا وآخرين مجهولين المجني عليه نادر السيد محمد كرها عنه، وذلك بأن لاحقوه بالطريق العام، وتمكنا من وضعه داخل دراجة بخارية فتناوبوا عليه ضربا، وأحدثوا ما به من إصابات، واصطحبوه إلى مكان بعيد عن أعين الناس؛ فتمكنوا بهذه الطريقة من شل مقاومته، وإتمام جريمة الخطف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد المجني عليه نادر السيد، طبيب صيدلي، بأنه وحال تواجده بالطريق العام، اصطحبه المتهمون داخل دراجة نارية، وتناوبوا عليه ضربا؛ فاحدثوا ما به من إصابات، وحال وصولهم إلى منطقة زراعية؛ سرقوا متعلقاته كرها عنه، حال احرازهم عصا خشبية "شومة" تعدوا عليه بها، وأحدثوا ما به من إصابات، وعزى قصدهم؛ خطفه وسرقته كرها عنه.