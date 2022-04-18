وان بلس تكشف أول صور لهاتفها الجديد OnePlus Ace قبل إطلاقه.. فيديو

كشفت شركة وان بلس الصينية عن أول صور حية لهاتف OnePlus Ace الجديد للعام الحالي 2022، حيث تعتبر الصور هى أول صور رسمية للهاتف قبل الإعلان عنه قبل يوم 21 أبريل المقبل.

وبحسب موقع PhoneArena فإن الصور تكشف عن تصميم هاتف OnePlus Ace الجديد حيث سيأتى بجوانب مسطحة ، جنبًا إلى جنب مع حواف جريئة ومستديرة ، وكذلك عدد من مواصفاته حيث تشبه مواصفاته هاتف OnePlus 10R.

وان بلس تكشف أول صور حية لهاتفها الجديد OnePlus Ace

وسيأتى هاتف وان بلس OnePlus Ace الجديد سيأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، وجودة + FullHD، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وان بلس تكشف أول صور حية لهاتفها الجديد OnePlus Ace

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Ace الجديد كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر Sony IMX766 من شركة سوني، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED .

وان بلس تكشف أول صور حية لهاتفها الجديد OnePlus Ace

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace الجديد علي بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، ومنفذ USB-C مع تقنية الشحن السريع بقوة 150 واط ، وهو أعلى معدل للشحن السريع الهواتف الذكية حتى الأن، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة microSD .

وان بلس تكشف أول صور حية لهاتفها الجديد OnePlus Ace

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace بمعالج قوي من نوع Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وذاكرة تخزين عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام، مع نظام التشغيل Android 12 ، ويعتبر الهاتف هو الأول من فئة Ace الذى يتم إطلاقه منذ عام 2020 .

